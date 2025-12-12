ANSES: LOS DESCUENTOS EN SUPERMERCADOS DISPONIBLES PARA LOS JUBILADOS
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para la tercera edad.
Los descuentos disponibles para jubilados
El Banco Supervielle sumó nuevos beneficios destinados a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El programa permite acceder a un 20% de descuento pagando con tarjeta de débito (tope $ 25.000) o vía QR (tope $15.000). Si se combinan ambos métodos, el ahorro mensual puede llegar a $ 40.000.
Quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación acceden a un 5% de reintegro adicional en compras abonadas nte BNA+ MODO, ya sea con tarjeta de débito o crédito. El beneficio aplica en Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, con un tope de $ 20.000 mensuales.
Ahorros para jubilados que cobran en Banco Galicia
Los clientes Galicia pueden obtener hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas. Los topes mensuales son de $ 20.000 en supermercados y $ 12.000 en farmacias y ópticas. Para quienes poseen cuentas remuneradas FIMA, el rendimiento diario asciende a una TNA del 33,2% sin tope de saldo.
Supermercados adheridos y montos de ahorro
Los descuentos de Anses incluyen beneficios directos en supermercados, que varían según la cadena:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% general + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
- Coto y La Anónima: 10% general sin tope, con excepciones.
- Josimar: 15% general sin tope.
- Carrefour: 10% general con tope de $35.000.
- Día: 10% por transacción, tope $2.000, acumulable con otras promos.
- Chango Más: 10% general, tope $15.000.