ANSES: LOS DESCUENTOS EN SUPERMERCADOS DISPONIBLES PARA LOS JUBILADOS

Los descuentos en supermercados disponibles para los jubilados.

Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.

Los descuentos disponibles para jubilados El Banco Supervielle sumó nuevos beneficios destinados a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El programa permite acceder a un 20% de descuento pagando con tarjeta de débito (tope $ 25.000) o vía QR (tope $15.000). Si se combinan ambos métodos, el ahorro mensual puede llegar a $ 40.000.

Los descuentos se aplican los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, además de un 25% sin tope en Coto, uno de los beneficios más fuertes del esquema actual. En farmacias, el reintegro alcanza el 50%, con topes combinables que llegan a $ 12.000.

En compras online a través de Tienda Supervielle en Mercado Libre, se suma un 15% adicional en los rubros supermercado y farmacia, además de 3 cuotas sin interés todos los días -y hasta 12 los jueves- con tarjeta de crédito Visa.