EL INSTITUTO DE VIVIENDA INFORMÓ SU HORARIO ESPECIAL DE ATENCIÓN POR EL RECESO ADMINISTRATIVO

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) comunicó que, en cumplimiento del Decreto N.º 1839/2025 dictado por el Gobierno del Chaco, a partir del lunes 15 de diciembre regirá un horario especial de atención debido al receso administrativo.

Durante este período, el organismo atenderá al público con guardias de 8 a 12, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y aquellos trámites de carácter urgente.

El decreto establece la obligatoriedad de utilizar la Licencia Anual Ordinaria 2025 para el personal de la administración pública, y dispone que cada dependencia reorganice su funcionamiento con el personal estrictamente indispensable. En este marco, el IPDUV prestará servicios en modalidad reducida, priorizando únicamente las gestiones urgentes o impostergables, que serán definidas por las autoridades mediante el instrumento legal correspondiente.

Desde el Poder Ejecutivo provincial señalaron que la medida busca ordenar el funcionamiento administrativo durante el receso estival, asegurar la atención de los trámites esenciales y garantizar el derecho al descanso anual de los trabajadores estatales.

