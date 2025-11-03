Confirmaron una muerte por hantavirus en Bariloche y activaron el protocolo sanitario

El hantavirus es una enfermedad aguda y grave que afecta el sistema respiratorio y puede ser letal en casos avanzados. El principal transmisor en Argentina es el ratón colilargo, presente en regiones boscosas y húmedas del sur del país. El contagio al ser humano se produce generalmente por inhalación del virus presente en las excreciones, orina o saliva de estos animales. En algunos brotes, también se ha comprobado la transmisión entre personas, especialmente en la Patagonia.