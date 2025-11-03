«SE TERMINÓ LA FIESTA CON PLATA AJENA»

#Milei dio de baja los subsidios heredados del kirchnerismo que financiaban organizaciones, colectivos y programas #LGBT . La nueva regla es simple: el Estado deja de bancar militancia, eventos y privilegios.

En el Servicio Penitenciario, el mensaje es igual de claro: ya no habrá planes sociales. Y si un preso quiere comer mejor o acceder a productos de higiene, va a tener que laburar.