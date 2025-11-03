Lun. Nov 3rd, 2025

«SE TERMINÓ LA FIESTA CON PLATA AJENA»

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

#Milei dio de baja los subsidios heredados del kirchnerismo que financiaban organizaciones, colectivos y programas #LGBT. La nueva regla es simple: el Estado deja de bancar militancia, eventos y privilegios.
En el Servicio Penitenciario, el mensaje es igual de claro: ya no habrá planes sociales. Y si un preso quiere comer mejor o acceder a productos de higiene, va a tener que laburar.
«Durante años, el laburante sostuvo a estos sectores con su esfuerzo. Se cortó. Arranca una nueva era en Argentina.» 💪

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com