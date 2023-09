CON MESSI ENTRE ALGODONES, INTER MIAMI VA POR UN NUEVO TÍTULO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Inter Miami, con la duda sobre la titularidad o no Lionel Messi, con la duda sobre la titularidad o no Lionel Messi, juega este miércoles la final la US Open Cup ante Houston Dynamo en busca de un nuevo título para la joven franquicia de Florida, luego de la reciente conquista de la Leagues Cup.

En este caso, los hinchas argentinos pueden seguir el partido en vivo a través de un canal de cable, sin necesidad de suscribirse a ninguna plataforma de streaming.

La primera estrella del conjunto de Florida solo pudo verse por medio de la plataforma de streaming paga Apple TV, que requiere una suscripción en dólares. Este servicio también es el necesario para ver los partidos de la Major League Soccer (MLS).

QUÉ CANAL DE TV TRANSMITE ESTE MIÉRCOLES AL INTER MIAMI DE LIONEL MESSI

El partido se juega desde las 21.30 de la Argentina en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será transmitido por el canal de cable TyC Sports.

-Canales 22 (SD) y 101 de Flow

-Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DSports

-Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Además, se podrá ver en streaming por los servicios Flow, Directv Go y Telecentro Play.

CÓMO VER A LIONEL MESSI GRATIS POR APPLE TV

La MLS y la Leagues Cup 2023 son productos exclusivos de Apple TV, por lo que quién quiera verlos podrá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, a los contenidos deportivos.

De esta manera, aquellos interesados en ver a Lionel Messi en la MLS deberán suscribirse a Apple TV. La plataforma brinda un período gratuito de prueba de 7 días, antes de cobrar los $S 6,99 mensuales.

Además, quienes compren un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) tendrán tres meses gratis de Apple TV.

El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de $S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.

El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de 99 dólares por toda la temporada o 15 dólares por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los 77 partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.

Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7.99 por mes.

Los usuarios de de PlayStation 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tenga Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.

CÓMO LLEGÓ INTER MIAMI A LA FINAL DE LA US OPEN CUP

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami continúa haciendo historia y semanas atrás accedió a la final de la US Open Cup luego de un épico triunfo por penales ante FC Cincinnati.

El equipo dirigido por Gerardo «Tata» Martino remontó de forma agónica resultado adverso debido a que perdía por 2 a 0 gracias a los goles de Leonardo Campana, con asistencias del astro argentino, y luego del arquero, y un gol más por lado, la definición se trasladó a los penales, donde el equipo de Florida se impusieron y se metieron en el encuentro decisivo.

Será la segunda final que disputará en su historia Inter Miami. La anterior fue justamente en la Leagues Cup, que significó el primer título para la joven franquicia.

EL CALENDARIO DE LIONEL MESSI EN INTER MIAMI

El capitán de la Selección argentina volverá a ser convocado para la doble fecha de octubre, con partidos el 12 y 17 de octubre. Antes, tendrá una importante agenda con al menos cinco partidos de la MLS y la final de la US Open Cup en espacio de 20 días.

–Miércoles 27/9: Inter Miami vs Dynamo (Final US Open Cup)

–Sábado 30/9: Inter Miami vs New York FC (MLS)

