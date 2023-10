CON MÁS DE 350 CANDIDATOS Y CANDIDATAS, EL VIERNES SE ANUNCIA EL NOBEL DE LA PAZ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Las mujeres iraníes que protagonizaron una ola de manifestaciones inédita tras la muerte de la joven Mahsa Amini, activistas que luchan contra el cambio climático y organizaciones que investigan crímenes de guerra en Ucrania son algunos de los 351 candidatos para el Premio Nobel de la Paz, que se entregará el viernes, aunque se especula con la posibilidad de que quede vacante por la multiplicación de conflictos mundiales, según medios internacionales.



El Comité Nobel noruego dará a conocer el viernes a las 6 de la mañana de Argentina quién recibirá el galardón, que este año podría quedar vacante por primera vez en más de 50 años.

El ente nunca hace pública la lista de aspirantes, pero estos son revelados por aquellos con capacidad de presentar candidatos, entre los que se incluyen funcionarios electos de cualquier país o exganadores del galardón, entre otros.

Algunos expertos apuntan a que las mujeres iraníes podrían ser ganadoras, a partir de las protestas desatadas en Irán luego de la muerte en custodia en septiembre de 2022 de la joven Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta que rige en la República Islámica.

Las activistas Masih Alinejad y Narges Mohammadi o la Alianza para la Democracia y la Libertad en Irán son potenciales laureadas.

Por su parte, el director del Instituto de Investigación Para la Paz de Oslo, Henrik Urdal, mencionó como posibles laureadas a dos mujeres periodistas y activistas por los derechos humanos: la iraní Narges Mohammadi, que se encuentra en prisión, y la afgana Mahbouba Seraj.

También es posible que, como otra forma de recordar el conflicto en Ucrania -el más cercano a Noruega desde la Segunda Guerra Mundial- concedan el reconocimiento a quienes documentan los presuntos crímenes de guerra durante el conflicto, como la CPI o la web de investigación Bellingcat.

Los expertos tampoco descartan a los activistas que luchan para mitigar las consecuencias del cambio climático, tras un año marcado por condiciones meteorológicas extremas.

«Creo que el cambio climático es una elección excelente para el Premio Nobel de la Paz este año», consideró el director del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri), Dan Smith.

El experto mencionó, entre otros, al movimiento Fridays For Future, impulsado por la activista sueca Greta Thunberg, y al cacique Raoni Metuktire, emblema de la lucha contra la deforestación y a favor de los derechos indígenas en Brasil.

Sin embargo, se lamentó porque no hubiera habido «muchos avances en la paz mundial en 2023».

«Hay más guerras ahora, casi el doble de las guerras que había en 2010, por ejemplo. Así que no creo que este año encontremos un pacificador para el Premio Nobel de la Paz», declaró Smith.

Es por esto que expertos también barajan la posibilidad de que el premio se declare desierto, algo que no sucede desde 1972, en plena guerra de Vietnam, debido a la escalada de tensiones geopolíticas y al retroceso mundial en materia de derechos humanos.

«En muchos sentidos, sería apropiado que el comité no entregara ningún premio este año», declaró a la agencia de noticias AFP el profesor sueco de Asuntos Internacionales, Peter Wallensteen, quien agregó que sería «una buena manera de subrayar la seriedad de la situación mundial».

Sin embargo, el secretario del Comité del Nobel, Olav Njølstad, dijo que sería «muy difícil imaginar» la vacancia del premio.

«No diría que es imposible, [pero] el mundo realmente necesita algo que apunte a una dirección correcta. Es muy necesario que el Premio Nobel de la Paz se conceda también este año», añadió en declaraciones a la prensa.

Miles de legisladores y ministros de todos los países del mundo, así como galardonados previos y profesores universitarios pueden proponer un nombre antes de la fecha límite del 31 de enero.

Los cinco miembros del Comité Nobel pueden también postular nombres en su primera reunión anual.

Entre los candidatos citados figuran también la agencia de la ONU para refugiados (Acnur) y en los sitios de apuestas en línea, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, es el favorito, pero expertos consideran improbable que el Nobel de la Paz se le otorgue al líder de un país en guerra.

El historiador especializado en el Nobel, Asle Sveen, apunta al secretario general de la ONU, António Guterres, puesto que considera que el premio sería un espaldarazo al multilateralismo, a los esfuerzos de paz, a los derechos humanos y a la defensa del clima y el medio ambiente, en momentos que todas esas causas están siendo atacadas.

El año pasado, con el trasfondo de la guerra en Ucrania, el Nobel fue otorgado a un trío simbólico de defensores de los derechos y las libertades: la ONG rusa Memorial -oficialmente disuelta en Rusia-, el Centro Ucraniano para las Libertades Civiles y el encarcelado militante bielorruso Ales Beliatski.

Esta semana, ya se entregaron los premios Nobel de Medicina, Física y Química.

Mañana se entregará el de Literatura y el viernes se conocerá el destino del de la Paz.

El lunes 9 de octubre, con el de Economía, el único galardón que no fue creado por el inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896), concluirá la entrega de premios.

