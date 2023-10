JÓVENES ARTISTAS CHAQUEÑOS EN LOS JUEGOS CULTURALES EVITA EN MAR DEL PLATA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Bajo el lema “Creciendo en democracia”, los Juegos Culturales Evita se realizaron en la ciudad de Mar del Plata. En esta edición 2023, Chaco fue representada por 28 jóvenes de diferentes localidades con la coordinación general a cargo de Gustavo Galarza, quienes junto a chicos y chicas de todo el país participaron en el encuentro nacional. La delegación chaqueña estuvo integrada por jóvenes provenientes de Barranqueras, Castelli, Colonia Elisa, Las Breñas, La Escondida, Isla del Cerrito, San Martin, Machagai, General Pinedo, Fuerte Esperanza, Villa Ángela y Fontana.

Esta 18º edición estuvo integrada por catorce disciplinas: Canto solista; FreeStyle; Fotografía; Pintura; Dibujo; Cuento; Poesía; Videominuto; Danza, Teatro unipersonal; Historieta; Danza pareja, Conjunto musical y Teatro.

Las y los chaqueños que participaron en las siguientes disciplinas fueron: Sosa, Esmeralda Sol, en Canto Solista (Barranqueras); Delssin, Libertad, en Fotografía (Colonia Elisa); Mazzacote Ruiz, Josefina, en Pintura (Las Breñas); Aguirre Retamoso, Bianca Daniela, en Cuento (La Escondida); Morales, Angélica Mailen, en Poesía (Isla Del Cerrito); Almua Bastiani, Anahí Guadalupe, en Videominuto (Colonia Elisa); Seitour, Jose Valentim, en Danza Sub 15 (Barranqueras); Benitez, Daiara, en Danza Sub 15 (Barranqueras); Ramirzez, Nahiara, en Danza Sub 18 (Barranqueras); Gill Konrad, Alex, en Danza Sub 18 (Barranqueras); Ocampo, Guadalupe, en Canto Solista (General San Martín); Castro, Santiago Fabricio, en Freestyle (Machagai); Rodriguez, Araceli Belén, en Fotografía (General Pinedo); Chavez, Mauricio Kevin, en Pintura (Fuerte Esperanza); Barreras, Danilo Joaquin, en Cuento (Las Breñas); Valdez, Santiago Ezequiel, en Poesía (Las Breñas); Pimentel, Araceli Estefanía, en Videominuto (Machagai); Sandoval, Julian Imanol, en Conjunto Musical (J.J Castelli); Holgado, Jonathan Javier, en Conjunto Musical (J.J Castelli); Perez Segura, Nicolas, en Conjunto Musical (J.J Castelli); Becher, Bautista Ivan, en Conjunto Musical (J.J Castelli); Paz Escalada, Anabela, en Teatro Grupal (Las Breñas); Kelber, Ana Laura, en Teatro Grupal (Las Breñas); Forastello, Juan Ignacio, en Teatro Grupal (Las Breñas); Gonzalez, Lucas, en Teatro Unipersonal (Villa Angela); Araujo Roldan, Ulises Agustin, en Danza Individual (Las Breñas); Castro, Jazmin Adriana, en Historieta (Fontana); Masiel, Kevin Luis, en Fotografía (General San Martin).

Los Juegos Culturales Evita son una oportunidad única para que jóvenes de todo el país muestren su talento y creatividad en una amplia variedad de disciplinas artísticas, incluyendo fotografía, pintura/dibujo, teatro unipersonal y grupal, danzas individuales y en parejas, proyección de videominuto, conjunto musical, canto solista, freestyle, poesía, cuento e historieta. También participaron activamente en los espacios de capacitación y talleres que se llevaron a cabo durante los juegos. Esta experiencia les brindó la oportunidad de aprender y crecer en su arte.

