CON MARÍA, PEREGRINOS DE ESPERANZA
En el marco de las celebraciones por el Día de la Virgen, patrona de la ciudad, la Iglesia Nuestra Señora del Valle lleva adelante la novena que comenzó el pasado 6 de agosto y se extenderá hasta el 14 de agosto, preparándonos para vivir juntos la gran fiesta del 15 de agosto, Día de la Virgen del Valle .
Durante estos días, la imagen de María recorre nuestra ciudad, llevando un mensaje de esperanza y unión a cada hogar y comunidad .
Hoy, el intendente Pío Sander recibió en su despacho a feligreses, acompañados por el padre Ángel y la imagen de la Virgen. Juntos compartieron un momento de oración por el trabajo, por los funcionarios y por toda la comunidad .
Que su manto nos cobije y nos guíe siempre.