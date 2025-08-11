Mar. Ago 12th, 2025

HABLÓ LA MUJER QUE SOBREVIVIÓ AL CHOQUE EN EL QUE MURIERON SUS TRES HIJOS Y SU ESPOSO EN CÓRDOBA: “PERDÍ TODO”

By Redaccion 3 horas ago

Anabella también iba en el auto al momento del fatal impacto. Mientras hace el duelo, se encuentra en plena recuperación por las múltiples lesiones que sufrió.

El desgarrador relato de la mujer que perdió a su esposo y a sus tres hijos en el brutal accidente de Córdoba. (Foto: Gentileza Eldoce)
A una semana del brutal accidente en la Ruta 19 de Córdoba y en medio de su recuperación, Anabella Cepeda dio detalles del choque en el que murieron su esposo y sus tres hijos. “En un segundo perdí todo”, expresó.

La mujer de 29 años iba con su familia en un Fiat 147 cuando un Volkswagen Bora los embistió desde atrás a la altura del kilómetro 213, entre las localidades cordobesas de El Tío y El Fuertecito.

“En el mismo impacto sentí que pasaba por abajo del auto y volaba hacia los yuyos. Gritaba por mis hijos y no podía moverme”, contó en diálogo con Arriba Córdoba (eldoce).

Entre lágrimas, precisó que estaban a punto de llegar a Arroyito cuando ocurrió el trágico accidente: “En un segundo sentí que se desmoronó todo. Quedé sola, gritando, hasta que llegaron los bomberos y me tranquilizaron porque perdía mucha sangre de mi pierna izquierda”.

La desgarradora despedida al padre y los tres nenes que murieron en el brutal accidente en Córdoba. (Foto: Gentileza El Doce)
La mujer recuerda cada momento desde que el Bora los impactó: el frío, la inmovilidad y el miedo a que otro vehículo la atropellara, además de la desesperación por saber cómo estaban todos. “Le pedí a un bombero que buscara mi celular para avisarle a mi cuñada que habíamos chocado. Escuché que decían que había tres con signos vitales y tres fallecidos, y ahí supe que algunos eran mis hijos”, sostuvo.

La psicóloga del hospital de Arroyito fue quien le confirmó que su esposo Ricardo Oliva y sus tres hijos, Thiago (12), Miqueas (11) y Liz (8), habían muerto: “No puede ser que en un segundo perdí todo. Los tres venían durmiendo en el auto”.

Ricardo Oliva y Anabela Cepeda junto a Thiago y a Miqueas, dos de sus tres hijos. (Foto: Facebook/Ricardo Oliva).
El accidente, ocurrido el domingo pasado, también dejó heridas a dos adolescentes de 15 y 17 años que viajaban en el Fiat y que ya recibieron el alta. El conductor del Bora, Franco Sosa, está detenido e imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

La indignación de la familia crece al saber que Sosa había sido inhabilitado para conducir por 90 días tras un control de alcoholemia positivo apenas un mes y medio antes, a pocos kilómetros del lugar del choque.

Mientras la fiscalía avanza con pericias y toma de declaraciones, Anabella enfrenta una dura recuperación física y emocional. “Nadie puede saber el dolor que siento. Todos los días pienso en ellos y lloro. Estoy medicada para poder estar un poco más tranquila”, cerró.

