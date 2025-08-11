 CELEBRAMOS JUNTO A LAS GARCITAS SUS 80 AÑOS 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La intendente Lic. Marcela Duarte participó del acto oficial por el 80° Aniversario de la localidad de Las Garcitas, celebrado este 10 de agosto en coincidencia con la fiesta patronal en honor a San Lorenzo .

Las actividades contaron con la presencia de autoridades provinciales y locales, y fueron encabezadas por el intendente anfitrión Sergio Andrés Dolce. Este emotivo encuentro fue una valiosa oportunidad para fortalecer los lazos institucionales entre municipios y celebrar el crecimiento de una comunidad cercana a nosotros.

Desde Tres Isletas, saludamos con afecto a toda la comunidad de Las Garcitas y deseamos que continúe en pleno desarrollo, honrando su historia y proyectándose hacia un futuro próspero

Relacionado