INSÓLITO: GANÓ UNA CARRERA DE NASCAR, PERO TERMINÓ CON UNA FRACTURA POR FESTEJAR
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El joven piloto Connor Zilisch vivió un momento de alegría que terminó en preocupación tras una inesperada caída durante la celebración de su victoria en la serie NASCAR XFINITY.
Lo que debía ser un momento de pura alegría para Connor Zilisch terminó en preocupación y dolor. El joven piloto estadounidense de apenas 19 años logró imponerse en la serie NASCAR XFINITY, pero una inesperada caída durante la celebración le jugó una mala pasada y le provocó una fractura de clavícula.
Tras cruzar la línea de meta en primer lugar, Zilisch se bajó de su auto para festejar la victoria con su equipo, pero al apoyar uno de sus pies en la puerta del vehículo, esta cedió y perdió el equilibrio. El piloto cayó de costado y quedó inmóvil en el suelo, lo que generó alarma inmediata en el personal médico presente en el circuito.
Rápidamente, fue asistido en la pista y trasladado en camilla a una ambulancia, que lo llevó a un centro de salud cercano para realizarle estudios más exhaustivos. Allí, las radiografías confirmaron la fractura de clavícula, una lesión dolorosa pero sin riesgos mayores para la integridad del piloto estadounidense. Las tomografías descartaron cualquier daño cerebral o lesión grave adicional y llevaron mucha tranquilidad.
Horas después, el equipo JR Motorsports informó que el piloto había sido dado de alta y se encontraba en proceso de recuperación, aunque deberá pausar su actividad deportiva. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zilisch agradeció el apoyo recibido y detalló que no podrá competir en la próxima fecha de la Cup Series, el Go Bowling at the Glen, que se disputará el domingo siguiente.
«Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor», escribió el piloto.
Esta no es la primera vez que Zilisch sufre una lesión en lo que va de la temporada. En una competencia en Talladega, su auto impactó contra una pared, causándole una lesión en la zona baja de la espalda que lo marginó de la carrera siguiente.