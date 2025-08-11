Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

En la vereda opuesta, Deportivo Riestra llega con un presente competitivo en el torneo local, aunque con el golpe reciente de la eliminación en Copa Argentina a manos de Racing, que lo goleó sin atenuantes. Más allá de ese traspié, el equipo del Bajo Flores mantiene una posición expectante en la Zona B, a solo dos puntos del líder y muy cerca de zona de clasificación a la Copa Sudamericana.