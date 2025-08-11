ESTÁN DETENIDOS PADRE E HIJO CAUSA MARÍA LUZ HERRERA: UNO DE LOS IMPUTADOS VIOLÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA

Ezequiel Godoy, pareja de la joven jujeña desaparecida desde septiembre del 2023 está imputado y procesado con prisión preventiva por «upuesto homicidio agravado por el vínculo en el contexto de violencia de género- femicidio». Su padre, Darío Godoy, está imputado como partícipe primario y con arresto domiciliario.

María Luz Herrera Leaño.

De ser encontrados culpables ante un jurado popular, la calificación tiene la figura de prisión perpetua para los dos imputados. La causa estaría en su etapa final y a punto de ser elevada a juicio por jurados aunque estarían faltando confirmar unas pruebas enviadas por Gendarmería Nacional sobre los datos de los celulares de los imputados, según pudo saber NORTE.

VIOLACIÓN DE LA DOMICILIARIA

El pasado 7 de agosto, Godoy -padre- fue visto en el interior de una camioneta estacionada fuera de su domicilio en la localidad de Villa Ángela. Cabe recordar que el imputado esta con prisión domiciliaria, y esperan que la causa sea elevada a juicio.

Darío Godoy y Ezequiel Godoy son los imputados y detenidos por la desaparición y asesinato de María Luz Herrera Leaño.

Se pudo saber sobre el incumplimiento de la medida cautelar impuesta desde el juzgado de Sáenz Peña cuando una persona asignada al control de la medida, pudo ver a Godoy en la vereda de su domicilio, en el interior de una camioneta estacionada, según se confirmaba en las actuaciones.

Cabe recordar que Darío Godoy, desde hace más de un año esta con el beneficio de prisión en su domicilio en vez de estar detenido en una comisaría. Y según confirmaron a NORTE, la abogada Carolina Aquino, desde la querella de la familia de la joven asesinada, solicitarán en el transcurso de estos días el cese de la prisión domiciliaria, ya que Darío Godoy, debió haber avisado el juzgado a cargo del caso o al fiscal de investigación Gustavo Valero los motivos de su salida del domicilio declarado como lugar de detención» indico la abogada.