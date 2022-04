El amplio temario tratado por las y los diputados de las distintas bancadas consistió en iniciativas que benefician a Charata y representan la cercanía de la Casa de la Democracia con las localidades del interior provincial por medio del programa Sesionemos Juntos. La presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, resaltó el recibimiento de las y los ciudadanos charatenses.

La presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, resaltó el recibimiento de las y los ciudadanos charatenses para la concreción de la novena sesión ordinaria, que se desarrolló este miércoles en las instalaciones de la escuela 173 Malvinas Argentinas. El amplio temario tratado por las y los diputados de las distintas bancadas consistió en iniciativas que benefician a Charata y representan la cercanía de la Casa de la Democracia con las localidades del interior provincial por medio del programa Sesionemos Juntos.

Las actividades comenzaron por la mañana con el izamiento del pabellón nacional en plaza central, descubrimiento de placas alusivas en el municipio e intercambio de presentes entre los legisladores, la intendenta Alejandra Campos y los concejales. Luego la comitiva visitó Centro de Excombatientes de Malvinas Soldado Juan Roberto Ledesma, en el marco del 40 aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Reconocimientos

Previamente al inicio de sesión se realizaron homenajes a instituciones educativas y personalidades locales como ser Zulema Melchor, Rosa Mirta Paz, Marie Pierre Fuster, la escuela Nº 120 Oreste Ángel Genovesio y la agrupación Muchacha Charata.

Cuesta agradeció la calidez del pueblo charatense y remarcó que los legisladores como representantes de las y los chaqueños deben estar cerca de la gente. “Nos emociona y conmueve recorrer el interior provincial, no podemos hablar de federalismo si no lo ejercemos en nuestra propia provincia y eso es lo que buscamos con estas acciones: estar cerca del Chaco profundo, poniendo la cara ante nuestro pueblo, recibiendo sus demandas, pero también el cariño y el afecto de cada localidad que visitamos”, aseguró.

Asimismo, resaltó que “Charata tiene un potencial increíble, no solo en el sector productivo, también en su gente, que trabaja todos los días para construir una localidad pujante que es el motor del desarrollo de nuestra provincia”.

La presidenta destacó, además, la importancia de realizar las sesiones en establecimientos educativos, lo cual permite el contacto con las niñas, los niños y los jóvenes. “El abrazo de un niño nos reconforta el alma, recibir sus preguntas e inquietudes nos obliga a rendir cuentas como representantes del pueblo; ojalá podamos despertar en ellos el interés por la buena política, que no es más que servir al prójimo”, afirmó.

Por su parte, la intendenta Alejandra Campos manifestó su gratitud a los legisladores por elegir nuevamente a Charata para retomar el programa Sesionemos Juntos y aseguró que la Casa de la Democracia dimensionó la calidad de su pueblo. “En estos días de visita de nuestros legisladores se llevaron una real dimensión de la calidad de nuestra gente de todo lo que hacen para el beneficio de la nuestra comunidad, podemos decir orgullosos que somos un pueblo pujante, productivo y con mucha diversidad”, remarcó.

Contacto con la gente

El legislador Carim Peche comentó estar complacido con esta nueva sesión en el interior provincial que permite estar en contacto con las y los ciudadanos para conocer sus problemáticas. “La tarea legislativa está muy bastardeada y hay cosas que por ahí no se saben, por eso destaco la presencia de mis pares acá en Charata. No hay otra manera de conocer los problemas si no se tiene un contacto directo con la ciudadanía, con los productores, es muy difícil, cada ciudad tiene su idiosincrasia”, explicó. También expresó, a raíz de algunos cuestionamientos, que “gran parte de los gastos de estos viajes al interior corren por cuenta de cada diputado, lo cual es importante decirlo y aclararlo”.

Atlanto Honcheruk resaltó el poder compartir con los distintos sectores de la localidad esta sesión del Poder Legislativo. “Agradezco la presencia y la atención de la intendenta Alejandra Campos, como así también la decisión de la presidenta Elida Cuesta de sesionar en el interior provincial para mantener este contacto directo con la gente en la búsqueda de soluciones a las diversas problemáticas planteadas por la comunidad”, afirmó el legislador.

El diputado Luis Obeid agradeció a Dios y todas las y los legisladores por estar presentes en una escuela del interior provincial. “Acá no vinimos a hacer política partidaria, vinimos a hacer política con mayúsculas, porque si a partir de esta sesión a los alumnos de esta institución se les despierta el interés por nuestra patria y nuestras instituciones, nuestra tarea estará cumplida”, aseguró.

El presidente del bloque del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, manifestó que sesionar en el interior provincial refuerza la democracia y la representatividad de los legisladores. Además, expresó que “para nosotros es muy gratificante recorrer el interior provincial porque mostramos al pueblo chaqueño el trabajo que hacemos los legisladores y por sobre todas las cosas el trabajo que realizan los trabajadores de nuestro Poder Legislativo. Nadie puede estar en contra de estar cerca de la gente y eso es lo que hacemos con el programa Sesionemos Juntos acompañar a cada uno de los chaqueños”.