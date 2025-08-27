Mié. Ago 27th, 2025

COMPROMISO MUNICIPAL CON NUESTRAS COMUNIDADES

 El día martes y miércoles, el personal municipal realizó el importante trabajo de repartir agua a los parajes Campo Grande, Santa Rita, Orla Ruiz y Desafío.
Sabemos que el acceso al agua es esencial para la vida diaria y el bienestar de cada familia, por eso continuamos trabajando de manera constante para garantizar este recurso tan necesario en la zona.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

