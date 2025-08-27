PROGRAMA DE PREVENCIÓN METROPOLITANA EFECTIVOS APREHENDIERON A UN JOVEN QUE SUSTRAJO UNA MOTOCICLETA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El autor del hecho intentó escapar pero fue atrapado por los agentes.

El hecho ocurrió este miércoles pasado el mediodía en la intersección de las calles Formosa y Catamarca en la ciudad de Resistencia donde el personal fue alertado de que un hombre momentos antes había sustraído una motocicleta de 110cc en inmediaciones de la calle Gerardo Varela al 900 aproximadamente.

Dicha situación fue alertada por una mujer al personal policial que cumple funciones en el consulado Paraguayo quien logró evitar el ilícito, lo cual el autor del hecho emprendió su escape por calle Formosa hacia los números descendentes arrojando el rodado.

Posteriormente, en el marco del Programa de Prevención Metropolitana se realizó un operativo cerrojo con diferentes móviles de la División Caminantes, Patrulla Preventiva, y la División Video Vigilancia lo cual se secuestró el motovehículo, y la demora del joven de 18 años en Avenida 25 de Mayo y calle Formosa.

El fiscal en turno, dispuso la aprehensión del ciudadano en la causa por “Supuesto Hurto”.

