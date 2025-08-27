MÁS CONECTIVIDAD PARA RESISTENCIA: ESTE VIERNES SE INAUGURA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COCOMAROLA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El proyecto beneficiará a toda la zona sur de la capital chaqueña, mejorando la conectividad y reduciendo el tráfico vehicular; además de permitir una vinculación más directa entre las avenidas 9 de Julio, Castelli y Edison.

La secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, acompañada del subadministrador Gustavo De Martini, estuvieron constatando los avances de las obras de pavimentación de la calle Cocomarola en Resistencia, que se inaugurará este viernes 29. “Es un trabajo que también acompaña la Municipalidad de Resistencia, una obra de gran envergadura que cambia toda la fisonomía de la zona sur y del área metropolitana del Gran Resistencia. Estamos muy conformes con el trabajo que se ha realizado”, señaló Meiriño.

En ese sentido, destacó que la obra contribuirá a la descongestión del tránsito y a mejorar la transitabilidad, ya que se podrá circular tanto por avenida Edison como por Castelli o por 9 de Julio. “Mejora muchísimo lo que es el desarrollo y la descongestión en la zona. Venimos mostrando lo que significa avanzar con estas obras, y es importante remarcar los trabajos que se han hecho también en desagües pluviales y en la limpieza de los barrios. De esta manera evitamos las inundaciones que tanto afectaban a los vecinos”, resaltó.

Además, esto forma parte del plan integral de obras que llevamos adelante desde la gestión del gobernador Leandro Zdero. Son trabajos concretos, como estas más de 1.000 cuadras de pavimento con iluminación, rampas, desagües que funcionan y el acompañamiento del Municipio de Resistencia. Así es como se planifica: de manera responsable y con resultados que están a la vista”, concluyó la secretaria general de la Gobernación.

