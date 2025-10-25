COMPROMETIDOS CON NUESTRO PERSONAL Y CON EL AMBIENTE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Continuando con el compromiso asumido por la gestión municipal, hoy se realizó la entrega de indumentaria al personal de la Secretaría de Ambiente y de la Planta PTRSU, cumpliendo con la premisa del intendente Pío Sander de dotar a cada trabajador de la vestimenta adecuada para el desarrollo de sus tareas diarias.
El encuentro fue encabezado por el coordinador del área, Daniel Nuske, y contó con la presencia del intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez, y el coordinador de la planta PTRSU, Agustín Ferrari.
Durante el acto, el intendente destacó el compromiso y la labor diaria del personal, tanto de quienes trabajan en la forestación y el cuidado de los espacios verdes , como de aquellos que desempeñan tareas fundamentales en la recolección y separación de residuos , contribuyendo al cuidado del ambiente y al orden de la ciudad.
Sander recordó con especial afecto a Enzo Ferrari, destacando su entrega, su compromiso y su amor por el trabajo:
“La forestación y la separación de residuos fueron un sueño que iniciamos junto a Enzo. Él soñaba con una ciudad más verde, con espacios de descanso y con una comunidad más comprometida con el ambiente. Su ejemplo sigue presente en cada uno de nosotros.”
Finalmente, el intendente invitó a todos los presentes a participar de la imposición del nombre del Pulmón Verde, que llevará el nombre de nuestro querido amigo y compañero Enzo Ferrari, en reconocimiento a su gran labor, su espíritu solidario y su legado imborrable.