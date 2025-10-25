METROPOLITANA LLEVABAN A RASTRAS UNA MOTOCICLETA Y LA ABANDONARON AL VER A LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de una Zanella ZB 110 cilindradas.

Alrededor de las 16, personal de la Comisaría Quinta recorría la zona de Franklin y Dr. Martín Goitia, cuando fueron alertados por vecinos que dos hombres arrastraban una motocicleta.

Los agentes iniciaron un seguimiento por unas cuadras hasta Obligado y Dr. Martín Goitia, donde los sujetos se despojan de la moto y se dan a la fuga.

Finalmente, se procedió al secuestro del rodado a fines de determinar su procedencia.

Relacionado