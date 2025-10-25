ZONA INTERIOR DETUVIERON A DOS HOMBRES Y RECUPERARON UN CABALLO ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo fue realizado por personal de las secciones rurales de Sáenz Peña y Machagai.

Efectivos rurales detuvieron a dos sospechosos y recuperaron un caballo robado en la zona de Colonia Bajo Hondo Chico, en el marco de una investigación por abigeato y daños.

Los damnificados, productores de 64 y 55 años, denunciaron que desconocidos habían cortado los alambrados de sus campos y se llevaron un caballo. Vecinos aportaron grabaciones de cámaras de seguridad donde se veía a dos personas en motocicleta saliendo del lugar con el animal.

Luego de realizar distintas tareas de búsqueda, los agentes aprehendieron a un joven de 21 años y secuestraron una motocicleta Keller que habría sido utilizada en el hecho. Más tarde, detuvieron a un segundo implicado, de 28 años, junto con prendas de vestir y alpargatas.

Tras continuar con el operativo, los efectivos hallaron al caballo atado a un árbol en una zona de monte del Lote 43 de Blas Parera, Quitilipi. El animal fue trasladado a la unidad y restituido a su propietario.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Rurales de Machagai.

