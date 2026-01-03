CÓMO ES EL USS IWO JIMA, EL BUQUE QUE TRASLADÓ A NICOLÁS MADURO Y SU ESPOSA CILIA FLORES A EE.UU.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en la madrugada de este sábado por un grupo especial de Estados Unidos en su residencia y luego trasladados en un helicóptero hasta el USS Iwo Jima, el mayor de los barcos de guerra que la administración de Donald Trump había desplegado en torno a Venezuela.

Así es el USS Iwo Jima que trasladó a Maduro a EE.UU.

El USS Iwo Jima es un buque de asalto que forma parte del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) que la marina norteamericana desplegó en el Caribe. Además lo integran el buque de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.

Desde el USS Iwo Jima pueden operar unos 30 helicópteros y aviones de aterrizaje vertical, como los Harrier. Junto a los otros barcos del contingente, tiene la capacidad de transportar y desembarcar tropas de combate, y se moviliza a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora.

El Iwo Jima lleva helicópteros. Los destructores y cruceros cuentan con sensores avanzados y capacidades de vigilancia, así como misiles de crucero capaces de alcanzar objetivos en tierra.

El general Dan Caine (el 22º Presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU.) dijo durante una conferencia de prensa de Donald Trump que Maduro y su esposa “fueron embarcados a las 3.49 de la madrugada hora del este (4.49 de Venezuela o 5.49 de la Argentina).

Trump había dado la orden de ataque a las 22.46 (ET) del viernes. Tras “la rendición” de Maduro y su esposa, los efectivos los trasladaron en un helicóptero hasta el USS Iowa Jima rumbo a Estados Undios.

Cuál es el tamaño del USS Iwo Jima

El USS Iwo Jima tiene un tamaño comparable al de un portaviones mediano. Desde su cubierta operan unos 30 helicópteros y aviones de aterrizaje vertical, como los Harrier. Su velocidad aproximada es de 40 kilómetros por hora.

El USS Iwo Jima traslada helicópteros y aviones

En conjunto, el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima transporta a 4500 efectivos y a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 infantes adicionales.

Para apoyar las operaciones, la flota cuenta con tres destructores de misiles guiados: el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, cada uno armado con sistemas de combate Aegis y más de 90 misiles Tomahawk.