COMISARÍA QUINTA METROPOLITANA: INGRESÓ A LA CASA DE SU EX PAREJA PARA LLEVARSE DINERO Y MEDICAMENTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano fue notificado por “Supuesta Violación de Domicilio y Hurto en Contexto de Violencia de Género” y se ordenó una prohibición de acercamiento.

Esta madrugada, alrededor de las 1, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana intervino en un hecho ocurrido en avenida Edison y calle Tránsito Cocomarola, en el barrio 17 de Octubre. Una mujer denunció que su ex pareja ingresó a su vivienda por una ventana y sustrajo $100.000 y medicamentos.

Con las características informadas, los efectivos lograron demorar al presunto autor de 30 años a pocas cuadras del domicilio. El ciudadano fue trasladado a la dependencia luego de pasar por Medicina Legal.

Finalmente, la fiscalía dispuso que el demorado sea notificado en libertad por “Supuesta Violación de Domicilio y Hurto en Contexto de Violencia de Género”. Además, de la prohibición de acercamiento hacia la mujer con intervención de la Línea 137.

Relacionado