MACHAGAI RECUPERARON HERRAMIENTAS BUSCADAS POR “SUPUESTO ROBO” Y DETUVIERON A UN JOVEN

Un joven de 18 años y un adolescente fueron demorados. El menor fue entregado a sus progenitores mientras que el mayor, fue notificado de su aprehensión.

Este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 11:00, personal de la Comisaría Machagai esclareció un presunto robo ocurrido días atrás en una carpintería. El denunciante informó de la situación el 22 de agosto, cuando notó que personas desconocidas ingresaron a su taller tras dañar una puerta y se llevaron una motosierra, tres hojas de sierra, un termo y una mochila con herramientas varias.

Tras las investigaciones, esta mañana los efectivos demoraron a un adolescente de 15 años y a un joven de 18, y secuestraron una mochila con herramientas que fueron reconocidas por el propietario.

La fiscalía dispuso la aprehensión del mayor de edad, mientras que el adolescente fue entregado a sus padres por disposición del Juzgado del Menor y la Familia de Sáenz Peña.

Los elementos recuperados fueron restituidos al propietario.

