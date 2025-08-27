SOLICITUD DE PARADERO
La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Decimotercera Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JOSÉ DAMIÁN LEGUIZA, de 35 años , de 1,92 metros de altura, de contextura física delgada, tez morocho, cabello corto negro, ojos color Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 08/06/2025.
Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Decimotercera Resistencia al 3624905239 o al servicio de emergencias 911.-