COMIENZA LA ATENCIÓN EN EL NUEVO EDIFICIO DE NBCH EN LAS BREÑAS

La Sucursal Las Breñas de NBCH comenzará a atender desde este lunes 9, en su nuevo edificio con todos los servicios disponibles. Una inversión para mejorar la atención y brindar instalaciones acordes a las necesidades de la comunidad.

El flamante edificio ubicado en McLean 1169, forma parte de la estrategia de innovación y mejora integral de la atención, que está llevando adelante el banco chaqueño y que se implementará por etapas en todas las sucursales de la provincia.

En una primera fase, estará habilitado para realizar todas las operaciones: atención comercial para empresas, gestión de productos para individuos, asesoramiento en servicios digitales y ciberseguridad, así como cajas de seguridad, ventanilla de caja y cajeros automáticos.

En instalaciones más confortables, con atención diferenciada, las empresas podrán gestionar créditos comerciales e inversiones, tarjetas de crédito corporativas y personales, convenios de pago y recaudación, seguros y productos de cuenta corriente.

En tanto que los clientes individuos tendrán a disposición la solicitud de créditos personales, gestiones de tarjetas débito y crédito, constitución de plazo fijo, consultas y reclamos, vinculaciones y caja de ahorro.

Además, la nueva sucursal también cuenta con el servicio de cajas de seguridad para resguardar todo tipo de valores y se incorporan dos cajeros automáticos para realizar todas las operaciones: pagos, préstamos, inversiones, recargas, entre otras.

Con Las Breñas, ya son cinco las sucursales renovadas en los últimos dos años: remodelación integral de Charata y 25 de Mayo en Resistencia, nuevo edificio para Du Graty y nueva sucursal en Fontana, con la refacción del edificio. De esta manera, Nuevo Banco del Chaco avanza en el compromiso de brindar servicios de calidad y atención eficiente en toda la provincia.

Relacionado