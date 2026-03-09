Agenda oficial del Gobierno del Chaco Lunes 9 de marzo
Lunes 9 de marzo
📍 En Las Breñas ⬇️
9:30- Rueda de prensa, de la Directora Claudia Bernardis, sobre el nuevo edificio del NBCH (nueva sucursal) que inicia la atención al público, desde las 7.30.
Lugar: Mc Lean 1169.
🩷 Mes de la Mujer: Jornada Integral de Salud “Salud para Nosotras» ⬇️
📍En Fontana – CAPS Río Araza, de 8 a 9 hs.
-Taller de Nutrición para Mujeres.
📍 En Taco Pozo, de 18 a 20 hs.
-Hospital Santa Rosa de Lima- Consultorio 5, Charla.
📍 En Juan José Castelli, de 9 a 11 hs.
CAPS de la Región
Sanitaria V, UDT 3 y 4
Charla.
📍 En Fontana, Hospital Luis Fleitas, de 8 a 12 hs
Alimentación en el Climaterio.
📍 En Quitilipi – Hospital Emilio F. Rodríguez, de 9 a 11 hs.
-Charla.
📍 En Barranqueras – Hospital Eva Perón, a las 8 hs
-Mujeres que Florecen, Jornada Integral de Salud para Mujeres +60
📍 En Río Muerto – CAPS Salvi Julio Jacinto, 18 hs
Consultorio de Obstetricia, Estudios ITS, Vacunación, Guardia.
📍 En Sáenz Peña – CAPS Obrero, de 9 a 12 hs
Charla Participativa- Mes de la Mujer.
📝 Recordá también que este lunes 9, inicia el pago de los Programas Provinciales:
-Pueblos Originarios y Expertos, ambos dependientes del Ministerio de Salud.