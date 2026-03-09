Agenda oficial del Gobierno del Chaco

Lunes 9 de marzo

📍 En Las Breñas ⬇️

9:30- Rueda de prensa, de la Directora Claudia Bernardis, sobre el nuevo edificio del NBCH (nueva sucursal) que inicia la atención al público, desde las 7.30.

Lugar: Mc Lean 1169.

🩷 Mes de la Mujer: Jornada Integral de Salud “Salud para Nosotras» ⬇️

📍En Fontana – CAPS Río Araza, de 8 a 9 hs.

-Taller de Nutrición para Mujeres.

📍 En Taco Pozo, de 18 a 20 hs.

-Hospital Santa Rosa de Lima- Consultorio 5, Charla.

📍 En Juan José Castelli, de 9 a 11 hs.

CAPS de la Región

Sanitaria V, UDT 3 y 4

Charla.

📍 En Fontana, Hospital Luis Fleitas, de 8 a 12 hs

Alimentación en el Climaterio.

📍 En Quitilipi – Hospital Emilio F. Rodríguez, de 9 a 11 hs.

-Charla.

📍 En Barranqueras – Hospital Eva Perón, a las 8 hs

-Mujeres que Florecen, Jornada Integral de Salud para Mujeres +60

📍 En Río Muerto – CAPS Salvi Julio Jacinto, 18 hs

Consultorio de Obstetricia, Estudios ITS, Vacunación, Guardia.

📍 En Sáenz Peña – CAPS Obrero, de 9 a 12 hs

Charla Participativa- Mes de la Mujer.

📝 Recordá también que este lunes 9, inicia el pago de los Programas Provinciales:

-Pueblos Originarios y Expertos, ambos dependientes del Ministerio de Salud.

