COMERCIANTES DENUNCIAN QUE EL ACCESO A VILLA RÍO BERMEJITO NUEVAMENTE ESTÁ BLOQUEADO

La Cámara de Comercio de Villa Río Bermejito, que forma parte de la Fechaco, expresó que «nuevamente movimientos sociales dejan sin acceso a la localidad, influyendo así no solo en el sector comercial donde se generan demoras en el abastecimiento de mercaderías a nuestros comercios, y perdida de proveedores que no quieren ingresar por miedo a perder horas de trabajo estancados en la ruta, sino también en el retraso de docentes que se trasladan de una localidad a otra evitando llegar en tiempo y forma a su lugar de trabajo, lamentablemente estos reclamos sean justos o no, afectan a toda la población».

«Si bien el parte oficial brindado por la comisaría local, solo se registraron 3 cortes de ruta en lo que va del mes de marzo, los cuales dos de ellos duraron dos horas y el más extenso de 8 horas, donde en los mismos se pedía un representante del IPDUV, como así también la intervención del ministro de educación fines, para la creación de extensión áulica del CEREC (centro educativo rural el colchón). Siendo estos solucionados por la intervención municipal», añadieron.

Sin embargo, cuestionaron: «Lo cierto es que en el transcurso del mes se efectuaron más cortes, donde se no se dejaron constancias y no se dio previo aviso al personal policial de la realización de los mismos, esto conlleva que la comunidad en general manifieste un gran mal estar, ya que genera incomodidad tanto en el sector comercial, en producción, educación, salud y demás personas que necesitan de su derecho a transitar libremente para el buen funcionamiento de una localidad»

«Pedimos como representantes del sector comercial se tomen las medidas necesarias para la libre circulación, todos tenemos derechos y a su vez obligaciones que cumplir», concluyeron.

