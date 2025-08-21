COLONIA BENÍTEZ: SE REALIZÓ HOY UN NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves, en la plaza central 25 de Mayo de Colonia Benítez, se desarrolló un nuevo Operativo de Abordaje Territorial, organizado por el Ministerio de Salud, a través de la Región Sanitaria III y la Subsecretaría de Redes de Salud – Este.

La iniciativa se extendió desde las 9 hasta las 12 Hs y permitió a los vecinos acceder a servicios de salud esenciales, como medicina general, pediatría, obstetricia, odontología, vacunación (calendario nacional, Qdenga, antigripal y Covid-19) y controles de peso y talla.

Por otra parte, diferentes organismos acompañaron la jornada con propuestas específicas: Ñachec, Incluir Salud, Fortaleza, IPRODICH, el Operativo DNI, ANSES, Sonríe Chaco –con entrega de kits de higiene bucal para niños de 5 a 12 años–, el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y el Programa Provincial de Protección Animal “Dejando Huellas”.

Estos operativos refuerzan la presencia del gobierno en el territorio, garantizando que las familias chaqueñas puedan acceder de manera gratuita y cercana a controles médicos, vacunación, trámites y programas sociales. Al mismo tiempo, forman parte del trabajo articulado del Ministerio de Salud junto a diversos organismos, con el objetivo de fortalecer las redes sanitarias y garantizar la integración de políticas públicas en todo el Chaco.

Desde la organización agradecieron la importancia de asistir con DNI y carnet de vacunación, y remarcaron que las personas con síntomas respiratorios también lo hicieron con barbijo. Además, el buen clima acompañó a que se realice sin dificultades hoy la atención integral a la comunidad.

