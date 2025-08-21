Durísima sanción a Gustavo Costas por su expulsión en la derrota de Racing ante Tigre: cuántas fechas recibió

Racing se encaminaba a una victoria de local ante Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, pero tras algunas polémicas y de forma agónica, la visita lo dio vuelta y el entrenador Gustavo Costas estalló contra el árbitro Darío Herrera, reacción que le valió una expulsión y la consecuente sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El «Matador» lo empató a los 90 con un penal, que desató la bronca del DT. Tras la igualdad, el entrenador comenzó a aplaudir irónicamente a Herrera, quien luego de algunos minutos, decidió expulsarlo. Fue entonces que explotó y se metió al campo de juego.

«Ladrón, ladrón…», repitió Costas mientras se dirigía hacia el árbitro antes de ser interceptado por jugadores y asistentes, para que la situación no pasara a mayores.

Por estas horas es todo algarabía en Racing por la agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino venció 3-1 sobre la hora y en un verdadero partidazo a Peñarol, para obtener el pasaje a la próxima instancia.

Sin embargo, en medio de esta alegría, llegó la mala noticia en el plano local: la AFA confirmó este jueves que Costas fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por su reacción ante Tigre.