MARGARITA BELÉN VIOLENTO ASALTO: UN HOMBRE DENUNCIÓ QUE FUE SECUESTRADO Y ABANDONADO EN LA VÍA PÚBLICA

Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Margarita Belén acudió anoche a un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública. El hecho se registró cerca de las 20,30 en la calle Punta Rieles, donde efectivos de la GUM y la policía local encontraron a un hombre que relató haber sido interceptado por un automóvil de color gris con tres ocupantes.

Según su testimonio, fue subido por la fuerza al vehículo, donde lo despojaron de su dinero y teléfono celular, para luego abandonarlo en la zona. Minutos después arribó una ambulancia del hospital local, que trasladó al damnificado hasta el nosocomio para su atención médica. La información fue publicada en las redes sociales del municipio ubicado a unos 25 kilómetros de la capital provincial.