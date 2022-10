COLDPLAY PONE EN MARCHA SU HISTÓRICA SERIE DE DIEZ CONCIERTOS EN RIVER

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La banda británica Coldplay iniciará mañana martes la histórica serie de diez conciertos previstos en el estadio de River Plate, que marca el récord de presentaciones de un artista en ese escenario en una misma visita y establece el máximo número de entradas vendidas en este contexto, con una estimación que ronda los 600 mil tickets.

En lo que será su quinto desembarco en nuestro país, en el marco de su gira «Music of the Sphares World Tour», el grupo liderado por Chris Martin actuará los días 25, 26, 28 y 29 de octubre; y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Las puertas del estadio abrirán desde las 17; a las 19.15 actuará la artista local Zoe Gotusso; a las 20 será el turno de H.E.R, quien acompaña a Coldplay en gran parte del tramo sudamericano; y, finalmente, a las 21.15 será el momento de los británicos, según informó la organización local.

Para cuando Coldplay complete las diez presentaciones el 8 de noviembre, quedarán superadas las históricas nueve fechas protagonizadas por Roger Waters en 2012, cuando montó en el Monumental su mítico espectáculo «The Wall». A la vez, Coldplay y el ex Pink Floyd -que tenía en su haber otros dos estadios Monumentales en 2007- ocupan así el segundo lugar de mayor cantidad de shows en total en River, con un total de 11 si se suma el show que en 2010 dieron allí los de Chris Martin.

Los Rolling Stones son por ahora los amos absolutos de esta marca con 12, a partir de sus cinco conciertos en 1995 y 1998, respectivamente, y sus dos actuaciones de 2007. Lo cierto es que el furor por Coldplay era impensado cuando en diciembre pasado se anunció un único concierto en River para octubre de este año. La inmediata respuesta del público fue obligando a ir sumando nuevos días hasta que se redondeó la increíble cifra de diez. Y como si eso fuera poco, en los últimos días se pusieron a disposición más tickets gracias a la ampliación de una tribuna en el estadio.

La sensación provocada por esta visita hizo que la banda decidiera que los conciertos de los días 28 y 29 de octubre sean transmitidos en vivo en miles de salas cinematográficas en más de 70 países. Sin embargo, en las últimas semanas se habían prendido algunas alarmas en torno a estos shows cuando Coldplay anunció la postergación del tramo brasileño de su gira, la parada inmediatamente anterior a la nuestra, que debía realizarse entre el 11 y el 22 de este mes, por problemas de salud de Chris Martin.

Más allá de esto, tanto la producción local como la propia banda se encargaron de llevar paños fríos para los fans argentinos que ya comenzaban a mostrar signos de preocupación. Y de paso también para los brasileños, a quienes se les confirmó que el grupo estará allí en marzo próximo.

A pesar de haber anunciado en 2019 que no volvería a girar para no agravar el calentamiento global, el grupo de Chris Martin decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida.

El «Music Of The Spheres World Tour» apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos. También ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10 por ciento de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social.

Coldplay mantiene una especial relación con los fans locales que se inició en su primera visita de 2007 en el Teatro Gran Rex y se afianzó en 2010 cuando actuó en River. La banda regresó al país en 2016 en la apertura de su hasta ahora última gira mundial «A Head Full of Dreams» ocurrida en el Estadio de La Plata, lugar que también eligió para su cierre un año más tarde. Por su parte, Chris Martin estuvo presente de manera virtual en la reciente gira despedida de Soda Stereo, con su interpretación desde las pantallas de «De música ligera», el clásico con el que concluían los shows.

