CINTHIA FERNÁNDEZ FUE DENUNCIADA POR BAILAR «SE DICE DE MÍ» COMO CIERRE DE CAMPAÑA

El pasado miércoles Cinthia Fernández cerró su campaña como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, bailando una reversión de «Se dice de mí» de Tita Merello frente al Congreso de la Nación.

El spot fue repudiado por varios usuarios de Instagram, red social donde subió el video. Y no solo eso, ya que los herederos de Francisco Canaro e Ivo Pelay, los autores de la canción, denunciaron a Fernández por uso indebido del tango.

En diálogo con La Nación, el presidente la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), Guillermo Ocampo, explicó: «El uso de la obra musical en una campaña política requiere de la autorización de los titulares de derechos, y el tema es más grave cuando, aparte de usar la obra sin autorización como ocurrió con ‘Se dice de mí’, se le cambia la letra».

Y es que, en su versión de la letra, la precandidata realiza, a través del ritmo de la canción, un descargo sobre los prejuicios que tuvo que leer y escuchar desde que anunció su lance a la política argentina.

«Decidí cerrar mi campaña transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una responsabilidad unilateral», escribió Fernández en su descargo.

Ahora que desde la SADAIC enviaron las estimaciones correspondientes al partido de la precandidata, Unite, y al canal El Trece, los herederos esperan que se prohíba la versión de Fernández de «Se dice de mí» y se emita una advertencia de una posible reparación patrimonial por «el uso de la obra de forma indebida«.

Sin embargo, Ocampo aclaró que puede no haber un resarcimiento económico pero que, en caso de haberlo, el monto dependerá de los titulares de derechos de la canción. «Si la obra no se levanta y se sigue usando y aparte el reclamo económico no satisface, probablemente se termine en Tribunales este tema», cerró.

