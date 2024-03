CINE «GIRA ESTRENO EN JUJUY MARZO 2024,SALIDOS DE LA SALAMANCA  «

Con su segundo largometraje documental y aun no estrenado comercialmente, la realizadora Josefina Zavalía Ábalos, emprenderá una Gira provincial presentando su elogiado film SALIDOS DE LA SALAMANCA en distintos encuentros por diversas localidades de Jujuy. Esta conjunción de Cine y Música contará con las presentaciones y charlas posteriores de la directora y la participación de músicos, bailarines y proyección de cortos invitados.

Este viaje audiovisual incluye seis presentaciones en carácter de estreno del documental SALIDOS DE LA SALAMANCA (Argentina, 2023, 63´), empezando el jueves 7 a las 19 hs. en la Sala Barbarita Cruz del CAPEC, Espacio INCAA, (Belgrano 547) en Tilcara. Tendrá una Intro musical a cargo de Tupac Alankay, interpretando en violín la Banda Sonora Original, creada por Lucas Gordillo. Y luego de la proyección del film habrá una charla con su realizadora y el propio Gordillo sobre “El cine y la música”. (Repite el martes 12 – 19 hs).

Al día siguiente, el viernes 8 a las 20:30 se exhibirá en la Sala Jorge Preloran de la Casa Tantanakuy (Salta 370), en Humahuaca. Aquí la Intro musical estará a cargo de la banda Zencerro: Lucas Gordillo, Juan Cruz Torres y Reinaldo Mamani, además de la participación de bailarines invitados. A continuación se proyectará el corto «La cueca quebradeña» (Argentina, 2024, 19´) de Aldana Loiseau, luego el film «Salidos de la Salamanca» y finalmente habrá una Charla y Debate con sus directoras.

Continuará la gira por la ciudad capital el sábado 9 a las 21 hs. en el Cine Auditorium Julio Lencina, Espacio INCAA Mercosur (Independencia casi esquina Italia) en San Salvador. Aquí se hará una presentación y Charla Debate Making Of con su directora. (Repite viernes 15 a las 21:00).

Ese fin de semana concluye con la presentación en la Comunidad Coya-Guaraní de Calilegua en Las Yungas. Será el domingo 10 con actividades de 17:00 a 21:00 con el Cine Móvil en Calle Ramírez de Velasco esquina Belgrano, Calilegua. Esta función gratuita contará con Músicos y Bailarines invitados en vivo, proyección de cortos de Aldana Loiseau, luego el film «Salidos de la Salamanca» y cerrando con la charla y debate de su directora.

Josefina Zavalía Ábalos debutó en la dirección con el film “Ábalos, una historia de 5 hermanos” (2017). SALIDOS DE LA SALAMANCA es la segunda obra de una trilogía sobre el mundo sonoro de nuestro folklore que está preparando, dado que la misma concluirá con un tercer documental sobre la vidala y el blues. El eje de esta película tiene que ver con la chacarera. Pero también con la Salamanca. Tiene que ver con el misterio, con la magia, con el diablo, con las creencias, con el monte, con el río. Un ritmo vivaz, una danza, un ritual: la chacarera. Un viaje hacia el universo sonoro de un pueblo lejano del noroeste argentino que propone develar un secreto vinculado al aquelarre vasco. ¿Es la condición musical producto de pactos con el diablo o es una escuela mágica que guarda el saber ancestral?

SALIDOS DE LA SALAMANCA nos lleva a develar –o no- ese enigma. La propia directora y guionista, Josefina Zavalía Ábalos nos cuenta sobre sus motivaciones: “Algo en mi interior, me llamaba a seguir profundizando en el misterio que tiene la tierra santiagueña. Me crié entre leyendas y sonidos del monte. Impregnada mi memoria de esa cultura, que, con el tiempo resignificó una visión personal acerca de la historia musical de la tierra de mis ancestros“.

SALIDOS DE LA SALAMANCA que fue declarado de Interés Cultural de la Provincia de Santiago del Estero, ha participado en el 25°Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Uruguay; en la Sección Música del 24°BAFICI Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires; en el 5° FICER Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, en Paraná. En el 23° FENAVID Festival Internacional de Cine de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; en la Sección Mundo Latino en el 38° Festival del Cinema Ibero-Latino Americano en Trieste, Italia. Y ha recibido los siguientes galardones: Premio Especial del Jurado de Largometrajes en el 9° ARFECINE – Semana de Cine Internacional de Buenos Aires y Premio Especial del Jurado a Mejor Fotografía en el 3° Festival Internacional de Cine Entre Glaciares, El Calafate, Provincia de Santa Cruz.

Trailer de SALIDOS DE LA SALAMANCA de Josefina Zavalía Ábalos

https://www.youtube.com/watch?v=Fygww06i7to

