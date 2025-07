CIENCIA NACIONAL: EXPLORACIÓN INÉDITA EN EL MAR ARGENTINO: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMOR A 4.000 METROS DE PROFUNDIDAD

Como si fuese otro planeta, pero está en las costas argentinas. A casi 4.000 metros bajo la superficie del Atlántico, frente a las costas de Mar del Plata, se despliega un mundo desconocido que empieza a revelar sus secretos ante los ojos del mundo. Animales nunca antes registrados, paisajes submarinos de ciencia ficción y especies con colores tan inusuales como sorprendentes, son apenas el comienzo de una expedición científica sin precedentes en la Argentina.

Lo más impresionante: se puede ver todo en vivo y en directo, con una altísima calidad de imagen. Y sí: ya apareció una estrella de mar igual a Patricio, el amigo de Bob Esponja.

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute, llevan adelante una expedición pionera en el Cañón Submarino de Mar del Plata. Se trata de la campaña Oasis Submarinos del Cañón del Mar del Plata: Talud Continental IV, que recorre los ecosistemas profundos del mar argentino con transmisión en vivo por YouTube y que, en pocos días, cautivó a miles de personas alrededor del mundo.

La travesía científica, que se desarrolla a 3.900 metros de profundidad, explora una zona de alta biodiversidad escasamente estudiada y marca un hito en la investigación marina nacional: por primera vez en aguas del Atlántico Sudoccidental se utiliza el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de capturar imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras biológicas sin alterar el entorno.

Más de 30 científicos —entre becarios, técnicos e investigadores jóvenes— integran el equipo argentino que investiga hábitats marinos vulnerables, biodiversidad bentónica, impactos humanos como la basura y los microplásticos, reproducción de especies de aguas profundas, ADN ambiental, carbono azul y dinámica de sedimentos.

«Apenas estamos empezando y ya vemos cosas increíbles: animales que nunca se habían registrado en esta zona, paisajes submarinos que parecen de otro planeta, y comportamientos que sorprenden hasta a los científicos más experimentados», destacó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y jefe científico de la expedición.

Sobre el rol del ROV SuBastian, Lauretta agregó: «Es como si tuviéramos un submarino con ojos súper sensibles que baja por nosotros y nos muestra todo con lujo de detalles. Poder contar con este tipo de tecnología es un lujo: nos permite ver en directo lo que ocurre a casi 4.000 metros de profundidad, con un mínimo impacto sobre los organismos».

La transmisión en vivo —a través del canal de YouTube de la fundación— no solo es un éxito en términos científicos: también se volvió viral. El primer hallazgo en pantalla fue una estrella de mar que el público asoció inmediatamente con Patricio Estrella, personaje de la serie Bob Esponja. Días después, sorprendió una «langosta Barbie» color rosa que desató una oleada de comentarios irónicos y entusiastas en X (ex Twitter), donde la creatividad argentina no se hizo esperar.

Mientras la ciencia avanza hacia lo profundo, la audiencia celebra con humor y asombro esta ventana al abismo marino, donde el conocimiento y la divulgación se encuentran en tiempo real.

¿Dónde ver la transmisión?

El canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute transmite en vivo cada inmersión del ROV SuBastian. El cronograma y las novedades se actualizan a diario. En este link se puede ver una de las transmisiones de ayer, y acceder al canal.