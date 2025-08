CHICHO SERNA SE DESPIDIÓ ENTRE LÁGRIMAS: «TENGO QUE SER HONESTO Y DECIR QUE YA LO DI TODO»

Serna también reconoció que había planteado internamente su deseo de dar un paso al costado días atrás: “Tomé la decisión esta semana, y ayer la hicimos realidad. Me ofrecieron estar en otra área del club, pero decidí no aceptarlo porque no me parecía conveniente. Preferí agradecer y cerrar esta etapa como corresponde”, explicó.

Agradecido con los hinchas por el cariño, Chicho cerró con un mensaje sentido: “Seguramente me habré equivocado con algunas personas y les pido disculpas, pero siempre actué con la cabeza en alto. A los hinchas los amo. Esto tuvo su fin y así es la vida. Hoy me tocó a mí”.

El exmediocampista, que integró el histórico equipo campeón de América y del mundo en 2000, formó parte del Consejo desde 2021. Durante su paso como dirigente, Boca sumó seis títulos y disputó la final de la Copa Libertadores 2023. Su adiós marca el fin de una etapa que combinó gloria, polémicas y una profunda identificación con los colores azul y oro.