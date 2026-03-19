CHARADAI  SECUESTRAN 70 KILOS DE CARNE PORCINA TRANSPORTADA ILEGALMENTE EN UN OPERATIVO RURAL

En el marco de un operativo de prevención realizado este miércoles en la zona del Paraje Haumonia, personal de la Comisaría de Charadai procedió al secuestro de una importante cantidad de producto cárnico que era trasladado sin las medidas sanitarias ni la documentación correspondiente.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 10, entre las 06:30 y las 22:00. Durante las recorridas preventivas, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford F100 ocupada por tres personas oriundas de Villa Berthet.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron en la caja una conservadora con cortes de carne porcina y embutidos. Sin embargo, tras una requisa más minuciosa, descubrieron bultos ocultos entre el respaldo del asiento y el habitáculo: dos bolsas de arpillera que contenían costillares y paletas, sumando un total aproximado de 70 kilogramos de carne.

El conductor del rodado manifestó que el producto era de su propiedad y pretendía comercializarlo en su domicilio, aunque carecía de los certificados de transporte y no respetaba la cadena de frío necesaria para el consumo humano.

Debido a la falta de señal y luz artificial en el lugar, las actuaciones se trasladaron al destacamento policial de Haumonia. Allí, la Fiscalía Rural y Ambiental dispuso el secuestro preventivo tanto de la carne como del vehículo.

Posteriormente, un médico veterinario local examinó la mercadería y determinó que no era apta para el consumo, ordenando su inmediata incineración. Los involucrados fueron notificados de las actuaciones en libertad por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino (Delitos contra la Seguridad Pública).

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