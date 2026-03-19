POR TAREAS PREVENTIVAS, HABRÁ AFECTACIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA EN LOCALIDADES DEL INTERIOR

Este viernes 20, la Planta Potabilizadora N° 4, que abastece al Segundo Acueducto del Interior, saldrá de servicio por un lapso de tres horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico.

Las tareas serán realizadas por personal de SECHEEP sobre la línea de alta tensión que alimenta el muelle de la planta, lo que provocará la interrupción del ingreso de agua cruda entre las 8:00 y las 11:00.

Como consecuencia, se verá afectada la producción de agua potable y el servicio en distintas localidades, entre ellas La Escondida, Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata y zonas intermedias hasta Villa Ángela.

Desde la empresa informaron que, una vez finalizadas las tareas, se restablecerá de manera progresiva la prestación habitual del servicio.

Asimismo, explicaron que estos trabajos son fundamentales para mejorar la calidad del suministro y prevenir cortes imprevistos durante condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos o tormentas.

Se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante el período de afectación.

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