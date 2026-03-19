SAN MARTIN  LO DETUVIERON JUSTO CUANDO ESCONDÍA LO SUSTRAÍDO

El hombre de 28 años fue conducido y puesto ante la justicia, en su poder secuestraron una hidrolavadora, dos silletas y un alargue.

Ayer un ciudadano de 32 años denunció que personas extrañas ingresaron a su domicilio y se llevaron varios bienes. Inmediatamente los efectivos comenzaron una investigación para hallarlas.

Este mediodía el Servicio Externo obtuvo información precisa que un sujeto intentaba esconder lo sustraído en una zona boscosa, se dirigieron a los barrios cercanos a la avenida Mitre.

En uno de los pastizales demoraron a un hombre de 28 años en el momento justo que escondía los bienes sustraídos. Procedieron al secuestro de la hidrolavadora, silletas y un alargue, todo coincidía con lo denunciado.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que el demorado sea notificado de su aprehensión en causa Supuesto Hurto.

Relacionado