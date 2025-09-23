CHACO REDUJO UN 65% LOS DESMONTES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, anunció una reducción histórica en los desmontes de la provincia, resultado del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, la Dirección de Bosques y la Policía del Chaco.

Gracias a la incorporación de la tecnología satelital, sistemas de detección temprana y controles más estrictos en el territorio, el Chaco pasó de 54.247 hectáreas desmontadas en el último año de la gestión anterior a 33.413 en 2024, lo que representa una baja del 40%.

En lo que va del 2025, la tendencia descendente se profundizó:

-Primer semestre 2024: 14.939 hectáreas desmontadas.

-Primer semestre 2025: 8.190 hectáreas desmontadas.

Esto significa una reducción del 65% en comparación interanual.

“Celebramos esta disminución como un logro colectivo. El ordenamiento, la tecnología y la presencia activa del Estado están dando resultados. Solo en la última semana intervenimos en cuatro desmontes ilegales”, destacó el ministro de Producción, Oscar Dudik.

OTBN: Pilar de un modelo sustentable

En paralelo, la provincia logró la sanción y homologación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), una herramienta clave para:

-Garantizar el uso responsable de los recursos.

-Brindar seguridad jurídica a los productores que cumplen la normativa.

-Promover un modelo de producción que equilibre desarrollo y preservación.

Con estos resultados, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de seguir reduciendo los desmontes ilegales y de avanzar hacia un modelo productivo sustentable que asegure oportunidades y calidad de vida para las próximas generaciones.

