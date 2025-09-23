Mar. Sep 23rd, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

By Redaccion 2 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Martes 23 de septiembre

10:00 Hs- En el Salón Obligado, elección de la ONG del año.
-Ministerio de Desarrollo Humano.

📍 En FUERTE ESPERANZA

8.45 hs: Entrega de camioneta para División de Drogas.
-Ministerio de Seguridad.
Lugar: en la Comisaría de Fuerte Esperanza.

10.30 hs: Inauguración del CAPS Paraje «El Recreo» + otros 2 centros de Salud.
-Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Salud.

13.30 hs: inicio de obra de CEDEPRO + entrega de títulos y adjudicaciones de
tierras fiscales.
-Ministerio de Producción, e Instituto de Tierras Fiscales.

💪 Los esperamos❗️❗️❗️

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com