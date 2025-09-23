AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Martes 23 de septiembre
10:00 Hs- En el Salón Obligado, elección de la ONG del año.
-Ministerio de Desarrollo Humano.
📍 En FUERTE ESPERANZA
8.45 hs: Entrega de camioneta para División de Drogas.
-Ministerio de Seguridad.
Lugar: en la Comisaría de Fuerte Esperanza.
10.30 hs: Inauguración del CAPS Paraje «El Recreo» + otros 2 centros de Salud.
-Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Salud.
13.30 hs: inicio de obra de CEDEPRO + entrega de títulos y adjudicaciones de
tierras fiscales.
-Ministerio de Producción, e Instituto de Tierras Fiscales.
