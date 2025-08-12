CHACO PAGÓ CUOTA DE DEUDA HEREDADA MILLONARIA EN DÓLARES Y COMPROMETE LAS ARCAS PROVINCIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Casi 40 millones de dólares para cumplir con compromisos ajenos y ahora en la provincia no quedó “ni para comprar agua”.

Con un enorme esfuerzo financiero y sin esquivar responsabilidades, el Gobierno de Leandro Zdero acreditó hoy, 12 de agosto de 2025, el pago de la cuarta cuota del Bono Internacional, por casi 40 millones de dólares.

En apenas un año y medio de gestión, Zdero ya destinó 160 millones de dólares para saldar esta deuda heredada, en medio de un contexto económico nacional e internacional complejo.

La obligación fue generada en 2016, cuando Domingo Peppo emitió 250 millones de dólares en títulos internacionales para cancelar sentencias judiciales que podrían haberse pagado en pesos, acordando con los propios empleados judiciales acreedores.

En 2020, Jorge Capitanich debía iniciar los pagos, pero decidió no hacerlo. Optó por reestructurar la deuda en el mercado internacional, lo que provocó sobrecostos millonarios que hoy pesan sobre las finanzas provinciales.

NI PEPPO NI CAPITANICH PAGARON 1 SOLO DÓLAR DEL BONO INTERNACIONAL

Ninguno de estos dos gobiernos pagó un solo dólar del Bono Internacional. Todos los vencimientos recaen en la actual gestión, que debe afrontar compromisos anuales cercanos a 80 millones de dólares hasta el final de su mandato.

“Esta provincia honra sus compromisos, aunque no los haya generado. No hay excusas: estamos haciendo lo que corresponde, cuidando la reputación financiera de Chaco y defendiendo a los chaqueños del costo del desmanejo anterior”, sostuvieron desde el equipo económico.

