5º ENCUENTRO DEL DÍA DEL AMIGO IGLESIA EVANGELIA UNIDA -B° CURISHI

Hoy celebramos el valor de la amistad, pero también el poder de la unidad que Dios fortalece entre nosotros. Vivimos tiempos en los que necesitamos reencontrarnos, escucharnos y sostenernos unos a otros, y encuentros como este son un verdadero ejemplo de eso.

La concejal Cinthya Frias expreso ¨Quiero agradecer a la iglesia por la invitación, por abrir las puertas a todos, y por sembrar siempre valores que construyen comunidad. Desde mi lugar, seguiré acompañando cada espacio que promueva el bien común, la fe y la esperanza.¨

