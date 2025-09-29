CHACO MOSTRÓ TODO SU POTENCIAL TURÍSTICO EN LA FERIA MÁS IMPORTANTE DE AMÉRICA LATINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Chaco participa activamente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se desarrolla en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, el evento más importante del sector en América Latina con la finalidad de fomentar el turismo, impulsar el desarrollo del destino y consolidar al sector como motor de crecimiento económico y social.

La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, llevó adelante reuniones estratégicas con actores del sector, expuso en FEMTUR 2025 junto a referentes nacionales e internacionales como Yanina Martínez y Shaikha Al Nowais (Secretaria General de ONU Turismo), compartiendo la experiencia de las mujeres de El Impenetrable, y encabezó el lanzamiento de la nueva marca de El Impenetrable en el auditorio del Consejo Federal de Turismo.

La apertura de la feria, encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, marcó un hecho inédito y reforzó el carácter central de FIT como plataforma de integración nacional e internacional. En su discurso, el primer mandatario destacó el rol estratégico del turismo en la generación de divisas, la creación de empleo y la proyección cultural del país.

En este contexto, la participación de Chaco reafirma la importancia del trabajo articulado entre Nación, provincias y organismos internacionales, como ONU Turismo, que este año acompañó la feria fortaleciendo la agenda global de cooperación e inversión.

El stand chaqueño se presenta como un espacio inmersivo que invita a descubrir la naturaleza, el universo, la cultura y la pesca deportiva de la provincia. Con shows en vivo, talleres de danza, desfiles performáticos, degustaciones gastronómicas y experiencias sensoriales, el público nacional e internacional se acerca a la riqueza identitaria de la región.

De esta manera, Chaco se consolida en FIT 2025 como un destino natural, cultural y de experiencias únicas, reafirmando su identidad, su potencial turístico y su compromiso con el desarrollo sostenible. La participación provincial responde a la visión estratégica del gobernador Zdero de trabajar en territorio, fortalecer el sector y posicionar al Chaco en la agenda turística nacional e internacional.

Relacionado