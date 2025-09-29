RESISTENCIA SE SUMÓ AL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN CON UNA JORNADA SOBRE PREVENCIÓN Y VIDA SALUDABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la Plaza 25 de Mayo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, este lunes se llevó a cabo una campaña de promoción de la salud, que contó con la participación de la comunidad en general y de distintas escuelas que visitaron las actividades.

La jornada incluyó acciones de prevención y concientización impulsadas por las áreas de Nutrición, Enfermería, Cardiología, junto al Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, la Escuela Superior de Salud Pública, la Universidad Gastón Dachary, Centros de Salud del área programática y el Instituto del Deporte Chaqueño.

Teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte y enfermedad en el mundo, la propuesta buscó visibilizar la importancia de los cuidados preventivos y de un estilo de vida saludable.

El subsecretario de Programación y Gestión Estratégica, Dr. Rafael Meneses, y la subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Dra. Mirta Ayala, destacaron que la promoción de la salud “es lo fundamental en el sistema sanitario”.

“Vemos muchos pacientes con hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, y esto trae consigo justamente enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que dominan hoy las estadísticas”, señalaron.

Finalmente, el Dr. Meneses remarcó la necesidad de acercar estas políticas públicas a la comunidad, resaltando la importancia de sostener un estilo de vida saludable: “partiendo de la actividad física regular, una buena alimentación, y valorando cada día la importancia de cuidarnos”.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso de promover la salud, prevenir enfermedades y concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el corazón y la calidad de vida.

Relacionado