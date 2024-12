CHACO JUEGA CERRÓ EL PROVINCIAL SUB 14 SUB 17

Con la presencia de más de 800 competidores de distintas localidades de la provincia, el gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte Chaqueño cerró la temporada 2024 de Chaco Juega.

Del mismo, tomaron parte el presidente y vicepresidente de la cartera deportiva, el profesor Fabio Vázquez y el profesor Gabriel Pellegrini, junto a profesores y coordinadores de la mencionada institución.

El evento tuvo varias etapas comenzando con la instancia local, para pasar a la instancia zonal y llegar a la instancia final sub 14 y sub 17.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del profesor Fabio Vázquez, quien manifestó: “Quiero agradecer a todos los que de una u otra forma acompañaron, a profesores, padres, deportistas y decirles que este gobierno va a seguir acompañando como lo hace desde el primer día y dejarles el saludo de nuestro gobernador Leandro Zdero que siempre apuesta al deporte”

Por su parte, en este acto de clausura, el vicepresidente profesor Gabriel Pellegrini expresó: “Vamos a seguir este camino donde todos nos ayuda a crecer y aprendemos con ustedes, gracias por la confianza porque aunque las condiciones climáticas no nos ayudaron a poder desarrollar como nos hubiese gustado, todos pudieron participar, dejarles el saludo de nuestro gobernador Leandro Zdero e invitarlos para el 2025 a participar de Chaco Juega”.

Son campeones provinciales en las disciplinas y categorías:

Pádel sub 14 masc.- Miraflores

Pádel sub 14 fem.- General Pinedo

Básquet 3×3 sub 14 masc.- Machagai

Básquet 3×3 sub 14 fem.- La Leonesa

Vóley sub 14 masc.- Colonia Elisa

Vóley sub 17 fem.- El Sauzalito

Handball sub 14 masc.- Resistencia

Handball sub 14 fem.- Resistencia

Ajedrez sub 14: González Tobías (Barranqueras), Nazchuka Ignacio (Resistencia), Velozo

Luciano (Pcia. R. Sáenz Peña), Gnus Gastón (Resistencia), Rios Yuliana (Pcia.R.Saenz Peña)

Ajedrez sub 16: Gonzalez Joel (Barranqueras), Stiur Ramiro (Cnel. Du Graty), Maidana Gerson (Cnel. Du Graty), Hibrich Mariana (J.J.Castelli).

Patín participativo- Puerto Tirol/ Puerto Bermejo.

