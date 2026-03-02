CHACO INICIÓ EL CICLO LECTIVO PRIMARIO DESDE LA ISLA DEL CERRITO Y CON NUEVO EDIFICIO ESCOLAR

La directora de la EEP N° 132, Liliana Alegre, celebró la inauguración del nuevo edificio escolar “Hoy nos reúne la alegría de ver un sueño transformado en paredes, aulas y patios nuevos que tantos años esperamos. Agradecemos al estado provincial por su mirada a nuestra comunidad, porque inaugurar esta escuela es celebrar que la educación sigue siendo la apuesta más fuerte para el futuro”, expresó.

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación Sofía Naidenoff dejaron inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 de Nivel Primario para toda la provincia del Chaco, en un acto realizado en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 132 “Pablo R. Guitart” de la Isla del Cerrito, donde además se habilitó el nuevo edificio escolar.

Desde allí se dio la bienvenida a cerca de 180.000 niños que iniciaron las clases en escuelas primarias de toda la provincia. El nuevo establecimiento beneficiará a una matrícula de 293 estudiantes y marca, además, el inicio de un año especial para la institución, que el próximo 26 de marzo celebrará su centenario.



Durante el acto, el mandatario provincial destacó el cumplimiento del compromiso asumido con la comunidad educativa para llegar con las obras a tiempo ante el inicio del ciclo lectivo.

“Hoy estamos iniciando el Ciclo Lectivo para toda la provincia del Chaco”, expresó Zdero, quien ratificó el objetivo de mejorar la calidad educativa y revertir los indicadores registrados al inicio de su gestión.

En ese sentido, el Gobernador valoró el esfuerzo de los docentes, estudiantes y del Ministerio de Educación en las políticas implementadas, y destacó avances en los aprendizajes iniciales. “Gracias al esfuerzo de todos los chaqueños y al compromiso de los docentes con la capacitación, hoy nuestros chicos leen 36 palabras por minuto en primer grado lo que significa un logro importante”, señaló.

Asimismo, remarcó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento del sistema educativo y convocó a las familias a acompañar el proceso de enseñanza desde el hogar.

Escuelas conectadas con tecnología satelital

Uno de los momentos más destacados del acto fue la conexión en vivo con ocho escuelas primarias del norte provincial mediante antenas satelitales Starlink, instaladas por la empresa Ecom Chaco para garantizar acceso a internet en zonas alejadas.

La actividad se realizó junto al presidente de la empresa, Adrián Veleff, la directora de la EEP N° 132, Liliana Alegre, y estudiantes del establecimiento. Participaron instituciones educativas de Comandancia Frías, Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Miraflores, El Espinillo y Villa Río Bermejito.

Veleff destacó que el objetivo del programa es garantizar conectividad en las escuelas y sus comunidades. “Hoy ya estamos llegando a las 100 antenas funcionando en toda la provincia para asegurar el acceso a internet y fortalecer la educación”, afirmó.

El compromiso educativo

Por su parte, la ministra Naidenoff señaló que el inicio del ciclo lectivo renueva el compromiso de toda la comunidad educativa. “No hay otro sentido en educación si no lo hacemos por los chicos. Cuando un docente enseña, multiplica generaciones”, expresó.

Además, destacó la continuidad del programa de alfabetización “Aprendo Leyendo”, destinado al primer ciclo de las escuelas primarias, y adelantó que este año se sumará un nuevo desafío enfocado en el aprendizaje de matemáticas. También remarcó que la provincia es una de las pocas del país que entrega un libro a cada alumno.

La funcionaria informó, asimismo, que como parte del ordenamiento del sistema educativo se titularizaron 19.500 docentes en distintos niveles y modalidades, resultado de un trabajo conjunto con las Juntas de Clasificación.

Una obra esperada por la comunidad

La directora de la EEP N° 132, Liliana Alegre, celebró la inauguración del nuevo edificio escolar y destacó el significado de la obra para la comunidad educativa.

“Nos alegra muchísimo el edificio nuevo y este ciclo lectivo comienza con nuevos maestros titulares, muchos de ellos oriundos de la Isla del Cerrito y formados en la propia institución”

Durante el acto se realizaron bendiciones religiosas por el inicio del ciclo lectivo y la inauguración del edificio, y se entregaron equipamiento de cocina, utensilios y herramientas para huerta escolar, aportados por la Fundación Soy Chaco.

La ceremonia contó con la participación de la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; del intendente José Luis García; autoridades provinciales, legislativas y municipales, además de representantes del sistema educativo y de organizaciones de la comunidad.

