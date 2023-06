CHACO FOR EVER NO PUDO EN SU VISITA A INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y CAYÓ 1-0

Independiente Rivadavia consiguió una trabajada victoria que le permite seguir siendo líder sin importar el resultado de los demás equipos que están peleando por quedarse con la zona. Un gol de Alex Arce, a los 34 minutos del primer tiempo, le dio la victoria al equipo de Alfredo Berti que no mostró su mejor versión ante un Chaco For Ever que se la hizo difícil.

El equipo de Berti cosechó su séptimo triunfo consecutivo y acumula 14 partidos sin perder. El encuentro tuvo varios amonestados: David Valdez, Leandro Allende, Juan Manuel Elordi y Emanuel Diaz.

El técnico de Independiente propuso una formación 4-4-2 con Maximiliano Gagliardo en el arco; Luciano Abecasis, Santiago Flores, Mauro Maidana y Juan Manuel Elordi en la línea defensiva; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto y Victorio Ramis en el medio; y Alex Arce y Matias Reali en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Osella salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Gastón Canuto bajo los tres palos; Juan Galetto, Gino Barbieri, Yair Marín y Leandro Allende en defensa; Emiliano Bogado, Javier Iritier, David Valdez, Emanuel Diaz y Nicolás Silva en la mitad de cancha; y Matías Romero en la delantera.

El árbitro Andrés Gariano fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Bautista Gargantini.

Relacionado