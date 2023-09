CHACO ARRANCÓ LOS JUEGOS NACIONALES EVITA CON DOS MEDALLAS DE ORO

Además, Ariana García Díaz, de Tres Isletas, se quedó con la medalla de bronce en 80 metros llanos (síndrome de Down).

En el primer día de competencia, en la ciudad de Mar del Plata, Joel Yucanovich en 80 metros llanos adaptado y Agustín Pelozo en salto en largo intelectual, le dieron a la provincia las primeras medallas de oro .

El deporte adaptado consiguió de la mano de los chicos de Las Breñas y Machagai las primeras medallas. Además, Ariana García Díaz, de Tres Isletas, se quedó con la medalla de bronce en 80 metros llanos (síndrome de Down).

En la ciudad de Mar del Plata, este día martes empezaron las competencias en diferentes deportes y categorías. Alrededor de 400 deportistas chaqueños tuvieron su primera jornada con distintos resultados.

Las expectativas continúan para este miércoles donde se disputarán competencias grupales e individuales de atletas convencionales y adaptados.

Jornada 1 – 26 de septiembre de 2023

RESULTADOS

Joel Yucanovich en 80 metros llanos adaptado masculino: Medalla de oro

Agustín Pelozo en salto en largo intelectual: Medalla de oro

Ariana García Díaz en 80 metros llanos adaptado femenino: bronce

Rugby Masculino sub 16: Chaco 24 – Misiones 26

Rugby Femenino sub 16: Chaco 27 – Tierra del Fuego 0

Fútbol Femenino sub 14: Chaco 1 – Río Negro 1

Fútbol Femenino sub 16: Chaco 2 – La Pampa 2

Fútbol Masculino sub 14: Chaco 1 – Santiago del Estero 1

Hockey Masculino sub 14: Chaco 3 – Santa Fe 2

Hockey Femenino sub 14: Chaco 1 – Buenos Aires 0

Hockey Femenino sub 14: Chaco 1 – Buenos Aires 4

Hockey Femenino sub 16: Chaco 0 – Buenos Aires 0

Hockey Femenino sub 16: Chaco 1 – Buenos Aires 4

Hockey Femenino sub 16: Chaco 0 – Buenos Aires 11

Hockey Masculino sub 16: Chaco 3 – Catamarca 2

Básquet Femenino sub15: Chaco 66 – Tucumán 32

Básquet Femenino sub15: Chaco 46 – Buenos Aires 79

Básquet Masculino sub 15: Chaco 31 – Entre Ríos 62

Básquet Femenino sub 17: Chaco 76 – Chubut 13

Beach Handball Femenino: Chaco 2 – Chubut 0

Beach Handball Masculino: Chaco 2 – Santiago del Estero 0

Beach Vóley: Chaco 2 – Río Negro 0

Vóley Femenino sub 15: Chaco 0 – La Rioja 2

Vóley Masculino sub 15: Chaco 0 – Río Negro 2

Vóley Femenino sub 17: Chaco 2 – San Luis 0

Vóley Femenino sub 17: Chaco 2 – San Juan 0

Vóley Masculino sub17: Chaco 0 – Córdoba 2

Vóley Masculino sub 17: Chaco 0 – Buenos Aires 2

Handball Masculino sub 14: Chaco 32 – Santa Cruz 37

Handball Masculino sub 14: Chaco 7 – Santiago del Estero 4

Handball Masculino sub 16: Chaco 30 – Mendoza 38

Handball Femenino sub 14: Chaco 10 – Chubut 9

Handball Femenino sub 14: Chaco 20 – San Juan 4

Cestoball Femenino: Chaco 34 – Buenos Aires 42

Bádminton Doble Masculino: Chaco 2 – Salta 0

Bádminton Single Masculino: Chaco 0 – La Pampa 2

Parabádminton Mixto: Chaco 0 – Salta 2

Parabádminton Single Masculino: Chaco 0 – Córdoba 2

Parabádminton Single Femenino: Chaco 0 – Río Negro 2

Pádel Femenino: Chaco 6 – Tierra del Fuego 2

Tenis de Mesa Femenino: Chaco 2 – San Luis 1

Tenis de Mesa Femenino: Chaco 0 – Catamarca 2

Tenis de Mesa Femenino: Chaco 0 – San Luis 2