CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD 2025: CÓMO OBTENER PASAJES DE LARGA DISTANCIA GRATIS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público de validez nacional que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a beneficios otorgados por el Estado, como transporte público gratuito.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

Uno de los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad es la opción de sacar pasajes de larga distancia para poder visitar diversos puntos turísticos del país gratis: aquellos ciudadanos que posean el documento se encuentran exentas del pago de pasajes e incluso pueden realizar los viajes con un acompañante.

Para realizar el trámite, es importante destacar que los interesados deberán tener a mano el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (ambos documentos originales, no se aceptan fotocopias).

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Para poder solicitar los pasajes por internet, los interesados deben ingresar a la web y generar la reserva. Una vez realizada, no es necesario retirarlo por la boletería de la empresa, ya que el pasaje se enviará por correo electrónico. La compañía debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.

En caso de querer tener el pasaje en formato papel, las personas deberán presentarse en la boletería de la empresa con el Certificado Único de Discapacidad o credencial INCUCAI y con el DNI, al menos 48 horas antes del viaje.

Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad

Este certificado permite acceder a la cobertura total de prestaciones básicas como tratamientos de salud, rehabilitación, medicamentos, apoyos escolares y elementos ortopédicos, entre otros. También brinda beneficios adicionales, como el uso gratuito del transporte público en todo el país, acceso a asignaciones familiares, exenciones impositivas y la posibilidad de gestionar el Símbolo Internacional de Acceso para circular y estacionar.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

Si el Certificado Único de Discapacidad llega a su fecha de vencimiento y no se renueva en tiempo y forma, la persona puede quedar momentáneamente sin acceso a los beneficios y prestaciones vinculados al certificado. Para ello, es clave renovarlo a tiempo o dentro del plazo de prórroga para no interrumpir el acceso a derechos.

Para iniciar la renovación, es necesario reunir documentación médica actualizada, con una antigüedad no mayor a seis meses, firmada por un especialista. Ese informe debe incluir:

Diagnóstico

Estado de salud actual

Resumen de la historia clínica

Secuelas de la condición

Si corresponde, las alternativas de tratamiento.

Además, se requiere completar la planilla de solicitud del CUD y los formularios específicos según el tipo de discapacidad.

Se puede solicitar un turno para la Junta Evaluadora a través de la web oficial del Gobierno nacional o, en el caso de residentes de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la plataforma miBA.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en alguna de las sedes habilitadas.

Relacionado