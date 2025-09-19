AGENDA DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Viernes 19 de septiembre

9.30 hs: En la Casa de las Culturas, entrega de Registros.

-Ministerio de Gobierno-Coordinación de Cultos, Pastor Pablo Paredes.

10:30 Hs- Salón de Acuerdos, conferencia de prensa junto a CAME.

11:00 hs: Autoridades provinciales acompañarán la readecuación edilicia del nuevo edificio del Tribunal Electoral.

Dirección: Don Bosco 756.

🟡 Por la tarde:

18.30 hs: Entrega de premios «Premio Empresario Joven Argentino 2025»

Lugar: Casa de las Culturas.

19.30 hs: Lanzamiento de la Ley Gamer.

Lugar: Museo de Ciencias Naturales.

🤗 Los esperamos‼️

