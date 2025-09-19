AGENDA DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 19 de septiembre
9.30 hs: En la Casa de las Culturas, entrega de Registros.
-Ministerio de Gobierno-Coordinación de Cultos, Pastor Pablo Paredes.
10:30 Hs- Salón de Acuerdos, conferencia de prensa junto a CAME.
11:00 hs: Autoridades provinciales acompañarán la readecuación edilicia del nuevo edificio del Tribunal Electoral.
Dirección: Don Bosco 756.
🟡 Por la tarde:
18.30 hs: Entrega de premios «Premio Empresario Joven Argentino 2025»
Lugar: Casa de las Culturas.
19.30 hs: Lanzamiento de la Ley Gamer.
Lugar: Museo de Ciencias Naturales.
